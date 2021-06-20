İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Erin 4 kişinin öldüğü kavgayla ilgili bilgi aldı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın yaşandığı Suruç’a gidip bilgi aldı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın yaşandığı Suruç'a gidip bilgi aldı.


Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, dün Suruç ilçesi Akören kırsal mahallesinde meydana gelen, 4 kişinin öldüğü ve 9 kişinin yaralandığı olayla ilgili Suruç'a gitti.


İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ile birlikte Suruç Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Erin, Kaymakam Kenan Aktaş ve İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerinden olay hakkında bilgi aldı. Olayın yaşandığı mahalle ve çevresinde gerekli tedbirlerin alındığını belirten Vali Erin, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.