Vali Erin, Halfeti'de incelemelerde bulundu

İlçe ziyaretlerini sürdüren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bu hafta Siverek ve Hilvan'dan sonra Halfeti'yi ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Halfeti temaslarına Kaymakam Selin Sarı ziyareti ile başlayan Vali Erin, bir süre önce göreve başlayan Sarı'ya yeni görevinde başarı diledi. Vali Erin, daha sonra Halfeti Kaymakamlığı ve Halfeti Belediyesince düzenlenen “Su Altındaki Hafıza” adlı fotoğraf sergisini ziyaret etti. Kaymakam Selin Sarı ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile birlikte sergiyi gezen Vali Erin, eski Halfeti'de vatandaşlarla buluşarak sohbetinin ardından, Çekem Mahallesinde yapılması planlanan sahil bandı düzenleme projesini yerinde inceledi.