Vali Erin, Harranlı muhtar ve vatandaşları dinledi

Resmi çalışmalar, toplantılar ve belirli programları dışında sürekli vatandaş ile iç içe olan Vali Erin, bir ay içerisinde yüzlerce vatandaşı makamında kabul etti. Vatandaşların kendisine ilettiği sorun ve talepleri doğrudan ilgili kurum kuruluşlara aktararak çözüm arayan Vali Erin, önceki gün de Harran'dan topluca gelen mahalle muhtarı ve vatandaşları makamında ağırladı. Harranlı muhtarlar ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, ilgili kurumları arayarak sorunların çözümü için talimat verdi.

Harranlı muhtar ve vatandaşlar ise Vali Erin'in kendilerini makamında kabul edip, sorunlarını dinleyerek çözüm ürettiğini belirterek, ilgi ve alakasından dolayı Vali Erin'e teşekkür etti.