Vali Erin pompalı tüfekle yaralanan polisi ziyaret etti

Olayın yaşandığı gece yaralı polisi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, polisin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Vali Erin'e hastane ziyaretinde, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz de eşlik etti.