İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Erin pompalı tüfekle yaralanan polisi ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahsın pompalı tüfekle ateş açması sonucu ayağından yaralanan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısını tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.


Olayın yaşandığı gece yaralı polisi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, polisin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.


Vali Erin'e hastane ziyaretinde, Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz de eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.