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Vali Erin Resulayn'da incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı’yla terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak hayatın normale dönmeye başladığı Suriye’nin Resulayn kentinde incelemelerde bulundu.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak hayatın normale dönmeye başladığı Suriye'nin Resulayn kentinde incelemelerde bulundu.


Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aracılığıyla modernize edilerek aktif hale getirilen ilçenin en büyük ekmek fırınında incelemelerde bulunan Vali Erin, burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


İnşaat çalışmaları tamamlanan ve hizmete giren Resulayn Polis Merkezinde de incelemelerde bulunan Vali Erin, ilçe merkezindeki esnaf ve vatandaşları da ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet ederek talep ve beklentilerini dinleyen Vali Erin, daha sonra Resulayn'dan ayrıldı.

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