Vali Erin sağlık çalışanlarını tebrik etti

Covid-19 ikinci doz aşısını olduktan sonra pandemi süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Erin, 14 Mart Tıp Bayramı münasebetiyle de tüm sağlık çalışanlarını tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca öncülüğünde sağlık çalışanlarının olağanüstü bir çaba ortaya koyduğunu kaydeden Vali Erin, “Sağlık çalışanı arkadaşlarımızın bu zorlu süreçteki çabasına şahidiz. Bu zorlu süreçte her türlü riski göze alarak sergiledikleri büyük bir performans var. Şanlıurfa'daki sağlık çalışanlarımız da aynı şekilde büyük bir mücadele ortaya koydular. Sağlık Müdürümüz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Beyazgül'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, küresel salgın sürecinin en ağır yükünü taşıyan, mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveriyle çalışan, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Beyazgül, mesajında, “Her alanda büyük bir ivme kazanarak değişen ve gelişen ülkemiz, sağlık alanında gerçekleştirilen yatırımlarla vatandaşların bu imkânlardan etkin ve yaygın bir biçimde faydalanmaları sağlanmıştır. İçerisinde bulunduğumuz küresel salgın sürecinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ekibinin süreci iyi yönetmesiyle salgınla mücadelede önemli bir mesafe kaydedildi. 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Korona virüs nedeniyle hastanede yatan sağlık çalışanlarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

“Varlıkları sağlığımızın teminatı”

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Varlıkları sağlığımızın teminatı, canımızı emanet ettiğimiz emin eller olarak, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım” ifadelerini kullandı. Canpolat, 14 Mart Tıp Bayramı mesajında sağlık çalışanlarının mesai gözetmeksizin çalıştığının altını çizerek, “Mesai gözetmeksizin her an her yerde sağlığımız için çabalayan, sağlık sektörünü günümüz dünyasında vatandaşlarımıza yeterli niteliğe kavuşturma başarısı gösteren sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. Varlıkları sağlığımızın teminatı, canımızı emanet ettiğimiz emin eller olarak, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve bütün sağlık çalışanları, ulvi bir insani seviyede anlayışları ve kutsal bir mesleği ifa etmelerinden ötürü, erdemli bir camia olarak saygın bir konumu daima hak etmişlerdir. Bütün kaygıları insan olan sağlık camiasının muarız kaldığı her türlü sözlü ve fiziksel şiddetin karşısında olduğumuzu belirtmek isterim. ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' dizelerinin devlet indindeki itibarına muvafık sağlık camiasına minnet ve şükran duygularımı belirtmek isterim. Bu duygularla, özellikle de pandemi sürecinde canla başla sağlığımız için çalışan sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramını kutlarım” ifadelerini kullandı.