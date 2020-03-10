İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Erin saldırıda yaralanan bekçileri ziyaret etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, görev sırasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanan mahalle bekçilerini, tedavi gördükleri Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti.


İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile birlikte gittiği hastanede bekçilerin sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Vali Abdullah Erin, ziyaret ettiği bekçilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Bekçilerin hastanede bekleyen yakınları ile de görüşen Vali Erin, durumlarının iyi olduğunu belirterek, olay hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını söyledi. Hastanede bulunan vatandaşlarla da sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinleyen Vali Erin, çocuklarla yakından ilgilenerek onlara oyuncaklar hediye etti.


Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde devriye görevi yapan mahalle bekçileri Emrah Ç., Mehmet Emin G. ve Muzaffer A., ikiz plaka taşıdığı gerekçesiyle durdurmak istedikleri otomobilden inerek kaçan şahısların silahlı saldırısında yaralanmış, olay yerine gelen polis ekipleri şüphelilerden birini ateş açıp ayağından vurarak, diğerini ise kovalamaca sonucu yakalamıştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.