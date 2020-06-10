Vali Erin, şehit ailesini makamında ağırladı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 40 yıl önce şehit düşen Halil Kuyumcu'nun ailesini makamında ağırladı.

Tunceli Nüfus Müdürlüğünde görev yaptığı 1980 yılında, PKK tarafından şehit edilen Halil Kuyumcu'nun eşi Zeynep Kuyumcu ve ailesi, sorun ve taleplerini anlatmak için Şanlıurfa Valiliğine ziyarette bulundu. Şehit ailesini makam odasına alan Vali Erin, aile ile bir süre sohbet edip, sorunlarını çözüp, taleplerini yerine getirdi.

Şehidin eşi Zeynep Kuyumcu Vali Erin'e teşekkür ederken, Vali Erin de her zaman şehit ailelerinin yanlarında olmaya, sorunlarını çözmeye ve taleplerini yerine getirmeye devam edeceklerini belirtti.