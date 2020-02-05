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Vali Erin Suruç ve Akçakale'de incelemelerde bulundu

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Suruç ve Akçakale ilçelerinde incelemelerde bulundu.


Suruç'taki incelemelerinde vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Erin, engelliler ve gençlerle özel olarak ilgilendi. Ziyaret ettiği esnafa da hayırlı işler dileyen Vali Erin, Suruç Belediyesi tarafından yapılması planlanan kütüphane binasının inşa edileceği alanda incelemelerde bulundu. Proje hakkında Suruç Kaymakamı Kenan Aktaş'tan bilgi alan Vali Erin, buradaki incelemelerinin ardından Akçakale'ye hareket etti.


Akçakale'de daha önce saha düzenlemeleri yapılan Akçakale Gümrük Müdürlüğü binasında devam eden onarım çalışmalarını denetleyen Vali Erin, buradaki incelemelerinden sonra Telabyad'a geçti.


Vali Erin'e Suruç, Akçakale ve Telabyad ziyaretlerinde İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi de eşlik etti.

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