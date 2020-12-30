Vali Erin Suruç'ta kütüphane inşaatında incelemelerde bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şanlıurfa Valiliği ve Suruç Belediye Başkanlığı işbirliğinde yapımı devam eden kütüphane inşaatında incelemelerde bulunan Vali Erin, inşaatın son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünü de ziyaret eden Vali Erin daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara korona virüs tedbirlerine riayet etmeleri, maske, mesafe ve temizlik tedbirlerinden taviz vermemeleri tavsiyesinde bulunan Erin, kendisine iletilen sorun ve talepleri anında yetkililere iletti. Sokaktan hurda ve kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunmaya çalışan bir çocukla sohbet eden Erin, babasının hasta olduğunu ve kendisinin de okula gitmeyerek iki yıldır sokaklarda çalıştığını belirten çocukla ilgilenilmesi için talimat verdi.

Akşam saatlerine kadar esnaf ve vatandaşlarla buluşmaya devam eden Erin, Suruç Belediyesini ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.