Vali Erin Telabyad'daki çalışmaları değerlendirdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatının ardından Türkiye'nin kontrolünde ekonomik ve sosyal hayatı yeniden inşa edilen Telabyad'da yapılan hizmetleri ve halkın beklentilerini değerlendirdi. Toplantı sonrası sokakta oynayan çocukların yanına giden Erin, oyuncak hediye etti.

Telabyad Mahalli Meclisinde, meclis başkanı ve sektör temsilcisi üyelerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda ilçeye yapılan yatırımlar, insani yardımlar, eğitim, tarım ve ticaret hayatına dair konuları değerlendiren Erin, en büyük önceliklerinin bölgeyi huzurun hakim olduğu, herkesin hak ve hukukunun korunduğu, kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayan bir yer oluşturmak olduğunu söyledi.

Türkiye'nin destekleriyle başta tarım ve hayvancılığın ekonomik olarak hareketlendiği bölgede kimsenin başına buyruk çalışamayacağını, başta bölge halkını temsil eden Mahalli Meclisin ve burada alınan kararların önemli olduğuna dikkat çekti.

Erin, bölgenin kendi ayakları üzerinde durabilecek kamu otoritesinin oluşması, halka hizmet veren kamu kuruluşlarının sistemli şekilde faaliyet gösterebilmesi için her türlü destek ve danışmanlık hizmetini verdiklerini hatırlattı.

Bölgede yetiştirilen tarım mahsullerinin değerlendirilmesi, çiftçi kayıt sistemi ve ticarete dair konuların masaya yatırıldığı toplantı, Erin'in ile Telabyad Mahalli Meclisi üyelerinin görüş ve önerilerini dile getirmesinin ardından sonra erdi.

Çocukların oyuncak mutluluğu

Toplantı çıkışında Telabyadlı çocuklara rastlayan Vali Erin, onlarla Arapça konuşarak, oyuncak bebek ve çeşitli hediyeler verdi. Vali Erin'in kendileriyle ilgilenmesi ve hediyeler vermesi, çocuklara büyük mutluluk verdi.