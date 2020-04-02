Vali Erin telekonferansla son durumu değerlendirdi

Şanlıurfa'da korona virüs tedbirleri ve il genelini ilgilendiren diğer konuların değerlendirildiği koordinasyon toplantısı, Vali Abdullah Erin başkanlığında telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Vali Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi'nin valilik makamından katıldığı toplantıya, Kaymakamlar ve kamu kurum, kuruluş temsilcileri de kendi çalışma ofislerinden katıldı.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin uygulanmasında hassasiyet isteyen Vali Erin, Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlıkların aldığı kararların tatbik edilmesinin yanında il merkezi ve ilçelerde ilave tedbir kararları aldıklarını, gerekli görülmesi halinde yeni tedbirleri hayata geçirebileceklerini ifade etti.