Vali Erin vatandaşları dijital gösterim merkezine davet etti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, başta gençler olmak üzere tüm vatandaşları Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önünde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etmeye davet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kamuoyunu bilgilendirme, farkındalık oluşturma, milli birlik ve beraberliği diri tutma amacıyla teknolojinin tüm imkânlarından faydalanarak hazırlanan video ve belgesel çalışmalarını, Şanlıurfa'da açılan Dijital Gösterim Merkezinde vatandaşlarla paylaşmaya başladı.

Haleplibahçe'deki Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi önündeki boş alana kurulan Dijital Gösterim Merkezi'nin açılış törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Haliliye Kaymakamı Metin Esen, İletişim Başkanlığı Şanlıurfa Bölge Müdürü Erdoğan Güvel, kurum amirleri ile gazeteciler katıldı. Burada bir konuşma yapan Vali Erin, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 2020 yılında başlattığı hizmetin devamı olan bu çalışmanın amacının, devlet millet kaynaşmasını güçlendirmek olduğunu belirterek, “Milli, manevi, tarihi, kültürel değerlerimiz ve önemli günler vesilesiyle dijital gösterim tekniklerini kullanmak suretiyle gençlerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlayan bir proje. Şu anda 6-7 ilimizde vatandaşlara hizmet sunan dijital gösterim merkezlerinden biri de Şanlıurfa'da açıldı. Başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı burayı ziyaret etmeye davet ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Tüm dünyanın dijitalleşmeye başladığı bir dönemde, dijital gösterim merkezinin açılışını yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de “Memleketimiz ve gençlerimiz için hayırlı olsun”

Üç boyutlu hologram teknolojisinin kullanıldığı bu merkezde, dijital gerçeklik (VR) videolarının yanı sıra video haritalama teknolojisi kullanılarak hazırlanan dijital sergiler kamuoyunun dikkatine sunuluyor. Bir yıl boyunca açık kalacak olan merkez, 13.00 - 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.