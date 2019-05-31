Vali Erin'den Kadir Gecesi mesajı

Vali Erin, mesajında, “İslam alemi olarak, manevi dünyamızı rahmet iklimiyle kuşatan bir mübarek ramazan ayının sonuna yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Kadir Gecesine kavuşmanın huzur ve sevincini yaşamaktayız. Bu vesile ile Şanlıurfalı hemşehrilerimin, milletimizin ve gönül coğrafyamızın mübarek Kadir Gecelerini tebrik eder, yapacakları duaların kabul olmasını dilerim. Ramazan ayını bir yıl içinde en üstün ay olarak belirleyen Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olduğunu bildirdiği Kadir Gecesini de Ramazanın en kıymetli vakti ilan etmiştir. Böylesine övgü dolu, Kur'an-ı Kerim'in dünyaya indirilmeye başladığı gece olan Kadir Gecesinin feyz ve bereketinden tüm İslam alemi olarak nasiplenmemiz temennisiyle Kadir Gecenizi tebrik ediyor, bu gecenin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.