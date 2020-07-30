Vali Erin'den Kurban Bayramı mesajı

Bayramın sevinçle karşılanan, gönüllerin huzurla dolduğu müstesna günler olduğunu belirten Vali Erin, “Yüce dinimiz İslam'ın bir ibadeti olan kurban farzının eda edildiği bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. İçerisinde sonsuz hikmetler bulunan kurban bayramına bizleri yeniden ulaştırdığı için Cenab-ı Allah'a hamd ediyor, bu mübarek günlerde yapacağımız duaların, tüm İslam âlemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve özellikle ailelerimizin en önemli şahsiyetleri olan yaşlılarımızı hayattan koparan korona virüs salgınının etkisinde geçireceğimiz bu ikinci bayramda, sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanmayacağı malumunuzdur. Sosyal ve ekonomik hayatın devamı açısından zaruri olan kontrollü sosyal hayat süreci, toplumun tüm fertlerine her zamankinden daha çok sorumluluk yüklemektedir. Bu sorumluluğun en önemlisi, başta aile fertlerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin sağlığını tehdit eden bu illetin yayılmasını önlemeye yönelik tedbirleri almaktır” ifadelerini kullandı.