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Vali Erin'den Resulayn'daki patlamada yaralılara ziyaret

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn’da PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca bir pasaj içerisinde el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu hafif şekilde yaralanan Suriye vatandaşlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn'da PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca bir pasaj içerisinde el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu hafif şekilde yaralanan Suriye vatandaşlarını tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.


Öğlen saatlerinde Resulayn'da bir pasaj içerisinde meydana gelen olay sonrası ilçeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Resulayn Hastanesinde tedavisi devam eden yaralılar hakkında doktorlardan bilgi aldı. Yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Erin, bölgenin huzurunu kaçırmak isteyen hainlere göz açtırılmayacağını ifade etti. Hastane ziyaretinin ardından Resulayn Müşterek Karargâh Komutanlığına geçen Vali Erin, burada askeri yetkililer ile bir değerlendirme toplantısı yaptı.


PKK/YPG terör örgütü mensuplarınca Resulayn'daki bir pasajda el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 17 Suriye vatandaşı yaralanmış, yaralılar Resulayn ve Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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