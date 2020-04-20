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Vali Erin'den sağlık çalışanlarına moral mesajı

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin alındığı Şanlıurfa’da, Vali Abdullah Erin’in tüm sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı gönderdi.

Koronavirüs salgınına karşı tedbirlerin alındığı Şanlıurfa'da, Vali Abdullah Erin'in tüm sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı gönderdi.


Vali Erin mesajında, “Değerli Sağlık Çalışanımız, zor bir dönemde, koşulları zor ama güzel bir şehirde, olağanüstü bir gayretle başarılı bir çalışma yürütüyorsunuz. Müteşekkiriz. Bütün imkanlarımızla yanınızdayız. İnşallah hep birlikte en az hasarla bu zorlukların üstesinden geleceğiz. Selam ve sağlık dileklerimle” ifadelerini kullandı.

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