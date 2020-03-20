Vali Erin'den üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap desteği

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek'te üniversiteye hazırlanan öğrencilere kitap destek verdi.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitim kurslarında üniversite hazırlık kursu gören öğrencilere, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den kitap desteği geldi. Geçtiğimiz günlerde bir dizi çalışma ve ziyaret için Siverek ilçesine gelen Vali Erin, Halk Eğitim Merkezi ek binasında kurs gören öğrencileri de ziyaret etti. Burada öğrencilerle sohbet eden Erin, öğrencilerin kaynak kitap isteklerini geri çevirmedi. Vali Erin kursa devam eden 460 öğrenci için toplam 3 bin 320 kaynak kitap yolladı. Korona virüsü nedeniyle ara verilen eğitim öğretim sonrasında, Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrenciler randevu sistemiyle merkeze davet edilerek, kitapları verildi. Görevliler tarafından yakın temasın oluşmaması için gerekli tedbirler alındı.

Kitap desteklerinden dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ercan Çelik, "Geçtiğimiz günlerde Sayın Valimiz kursumuzu ziyaret etmişlerdi, bu ziyaret esnasında öğrencilerimiz kendilerine kitap talebinde bulunmuşlardı,Valimiz bir dizi çalışma yaparak öğrencilerimizin isteklerini yerine getirmiştir. Bugün 460 öğrencimizi bu kitapların dağıtımını yapıyoruz. Eğitimin ara verilmesi sonrasında, bu kitapların öğrencilere dağıtılması çok önemlidir, bu sayede öğrencilerimiz eğitime geri kalmadan devam edebilecek" dedi

Sezonun başından beri Halk Eğitim Kursuna devam ettiğini belirten Kimet Tek, ücretsiz eğitim ve kitap desteği için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şanlıurfa Valisine teşekkür etti.