Vali Erin'nin korona virüs denetimleri sürüyor

Hastanelerden sonra vatandaşların en fazla girip çıktığı, bireysel olarak işlem yapmak zorunda kaldığı Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerinin salgının yayılma imkanı bulduğu en riskli ortamlardan biri olduğunu belirten Vali Erin, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Haliliye İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde alınan tedbirleri inceledi. Kurum müdürleri ve çalışanlarla sohbet ederek, alınan tedbirleri istişare eden Vali Erin, vatandaşlara da kuruma gelmeden yapılabilecek işlemlerini e-devlet üzerinden yapmalarını, randevusuz işlem yapmaya gelmemeleri uyarısında bulundu. Nüfus Müdürlüklerinde de tedbirlerin alındığını, çalışanların ve vatandaşların maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle riayet etmelerini rica etti.