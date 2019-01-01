Vali ve komutanlar yeni yıla sınırdaki askerlerle birlikte girdi

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, beraberinde Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, 3. Hudut Taburu Komutanı Piyade Albay Yaşar Kaya ile birlikte Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı, 3. Hudut Tabur Komutanlığı ve Şehit Er Emrah Çakın Hudut Karakolunu ziyaret ederek denetleme yaptı. Suriye sınırında nöbet tutan askerlerin yeni yılını kutlayan yetkililer, sınır güvenliği hakkında bilgi aldı.