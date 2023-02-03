Valilikten kavgayla ilgili açıklama

Şanlıurfa Valiliği; bugün yaşanan ve 1 kişinin hayatı kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kavgayla ilgili açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında, "Şanlıurfa ili Suruç ilçesi Büyükağacı Mahallesi Nurdağı mezrasında ikamet eden Çetin aileleri arasında arazi anlaşmazlığından kaynaklanan bir husumet bulunmaktadır. Bu anlaşmazlıktan ötürü aileler arasında çıkan olay neticesinde, 09.05.2022 tarihinde bir kişi yaralanmıştı. 03.02.2023 tarihinde, Şanlıurfa Haliliye ilçemizde karşılaşan bu aileler arasında çıkan çatışmada da 1 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili adli ve idari süreç hassasiyetle yürütülmekte olup gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.

Olayın geçmişi

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan akraba iki ailenin kavgasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Refahiye Mahallesi'nde yaşandı. Tarım Reform Bölge Müdürlüğü önünde karşılaşan taraflar, kavga etti. Silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Osman Çetin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kavgada yaralanan Suphi, Faruk, Halil ve Yunus Ç. ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırdı. Çetin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşayan tarafların daha önce de arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga ettikleri ve kavgada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.