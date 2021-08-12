Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise kavganın yabancı uyruklu iki komşu aile arasında yaşandığı, 2 Türk vatandaşının ise kavgayı ayırmaya çalışırken yaraladığı belirtilerek provokasyon uyarısında bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre kavga, akşam saat 20.30 sıralarında Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre çocukların kavgası nedeniyle tartışan yabancı uyruklu iki komşu aile, akşam saatlerinde kavga etti. Kavgada yabancı uyruklu M.H. ve İ.H. yaralanırken 27 yaşındaki Habat Veli hayatını kaybetti. Kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan Y.B. ve A.Ş. isimli vatandaşlar da yaralandı.

Vali ve emniyet müdürü olay yerine gitti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş yaşanan olay sonrası Birecik'e gitti. Hastanede yaralıları ziyaret eden Vali Erin, Kavgayla ilgili bilgi aldı.

Valilikten provokasyon uyarısı

Şanlıurfa Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından olayın farklı yansıtılmaya çalışıldığını belirterek vatandaşların bu tür yalan ve yanlış bilgilere itibar etmemesini istedi.

Valiliğin açıklamasında, “11 Ağustos 2021 günü saat 20.30 sıralarında ilimiz Birecik İlçesinde yabancı uyruklu, komşu iki aile bireyleri arasında çıkan bıçaklı kavga sonucu 3 yabancı uyruklu şahıs ve kavgayı ayırmaya çalışan 2 vatandaşımız yaralanmıştır.

Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan yabancı uyruklu H.V. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, yaralılardan 3'ü taburcu edilmiş, 1 yaralının ise tedavisi devam etmektedir.

Meydana gelen kavganın ardından olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınarak adli tahkikata başlanmıştır.

Yaşanan olayla ilgili bazı sosyal medya platformlarında yer verilen provokatif haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi, resmi kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.