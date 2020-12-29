Valin Erin sahadaki faaliyetleri inceledi

Şanlıurfa'da istihdam olanaklarının artması, ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması için önemli yatırımları hayata geçiren Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, emek yoğun sektörlerin yatırımlarına devlet destekleri sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata ve Belediye Başkanı Şeref Albayrak ile bir araya geldi. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında brifing alan Vali Erin daha sonra ilçede kurulan bir tekstil atölyesini ziyaret etti. İşletme sahipleri ve çalışanlarla sohbet ederek atölyedeki çalışmaları inceleyen Vali Erin, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının şehrin geneline yayılması amacıyla ilçelere özel destek projeleri uygulamaya koyduklarını hatırlattı. Halfeti'deki incelemelerinin ardından Birecik'e geçen Vali Erin, burada da Birecik Kaymakamı Kadir Duman ve Belediye Başkan Mahmut Mirkelam ile bir araya geldi. İlçede yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam ve Belediye Başkanından bilgi aldı.