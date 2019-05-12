Valisi Erin'in Anneler günü mesajı

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Anneler Günü münasebetiyle yayımladığı mesajında şehit annelerine vurgu yaparak, annelerin herkesin baş tacı olduğunu ifade etti. Annelerin önemine de vurgu yapan Vali Erin, yayımladığı mesajında, "Merhameti, şefkati, fedakârlığıyla insanlığın yaratılmış en özel insanları şüphesiz annelerdir. Yavrusu henüz dünyaya gelmeden onun için kaygılanan, hayatı boyunca yavrularına kol kanat geren anneler, elbette ki takdirin ve sevginin en büyüğünü hak etmektedir. Dünyadaki tüm medeniyetlerde çok özel bir yeri olan annelik, dinimiz İslam'da da yüceltilmiş ve ‘Cennet, annelerin ayaklarının altındadır' ifadesiyle taltif edilmiştir. Annelik denince, bir annenin en yaşayabileceği en büyük acının, gözünden bile sakındığı evladını kaybetmesi olduğunu biliyoruz. Tarif edilemez bu acıyı yaşayabileceğini hesaba katarak, kutsal değerlerimiz olan vatan ve bayrak uğruna toprağa düşen kahramanları yetiştirenler de o büyük yürekli annelerimizden başkası değildir. Bu vatanı kutsal ve mukaddes yapan, şehitlerimizin al kanları olduğu kadar, annelerimizin gözyaşlarıdır. Bir anneler günü vesilesiyle, başta kahraman şehitlerimizin annelerini tebrik ediyorum. Onlar, hepimizin annesi, başımızın tacıdır. Sadece yılda bir gün değil, her günümüzü, her anımızı emeği ödenemez olan annelerimizin günü olarak değerlendirmemiz gerektiğini ifade ediyor, en kalbi muhabbetlerimle tüm annelerimizi selamlıyorum" ifadelerini kullandı.