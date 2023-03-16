İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van polisinden arama kurtarma çalışmalarına destek

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa’da dün meydana gelen sel felaketinin ardından hemen bölgeye intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'da dün meydana gelen sel felaketinin ardından hemen bölgeye intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.


Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıkarken, kaybolanları arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Selin hemen ardından Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. 4 kurbağa adam ve 2 gemi adamı; 1 adet joker bot, 4 takım dalış malzemesi ve 1 adet temiz hava kompresörü ile birlikte Şanlıurfa'ya giderek arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Van polisinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.