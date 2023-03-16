Van polisinden arama kurtarma çalışmalarına destek

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'da dün meydana gelen sel felaketinin ardından hemen bölgeye intikal ederek arama kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı.

Şanlıurfa ve Adıyaman illerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e çıkarken, kaybolanları arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Selin hemen ardından Van Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. 4 kurbağa adam ve 2 gemi adamı; 1 adet joker bot, 4 takım dalış malzemesi ve 1 adet temiz hava kompresörü ile birlikte Şanlıurfa'ya giderek arama kurtarma faaliyetlerine katıldı. Van polisinin bölgedeki çalışmalarının devam ettiği belirtildi.