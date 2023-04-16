Vatandaşlar otobüslere ücretsiz binecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel atma ve halka hitaplarını gerçekleştirmek üzere geleceği Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi şehiriçi toplu ulaşım araçlarının 13.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Şanlıurfa'da deprem konutlarının temel atma törenini gerçekleştirerek halka hitap edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törene katılmasından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi otobüsleri seferlerini ücretsiz gerçekleştirecek. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Şanlıurfa'da şehir içi toplu taşımada kullanılan araçlarımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilimizi ziyaretlerinden dolayı şehir içi toplu taşıma araçlarımız 16 Nisan Pazar, yani bugün saat 13.00 ile 19.00 arasında ücretsiz hizmet verecektir” ifadelerine yer verildi.