Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Şanlıurfa'da iftara dakikalar kala etkili olan sağanak yağmur, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Şanlıurfa'da gün boyu etkili olan güneşli hava, iftara dakikalar kala yerini sağanak yağmura bıraktı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için sığınacak yer aradı. Sürücülerin de zor anlar yaşadığı yağmur yaklaşık yarım saat boyunca etkili oldu. Güneş altında yağan yağmur nostaljik bir ortam oluşturdu.