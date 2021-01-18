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Vatandaşlara derman oluyor

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci saha çalışmalardan fırsat buldukça vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarına derman oluyor.


Randevusuz gelen tüm vatandaşlarla bir bir görüşen Başkan Ekinci, vatandaşların taleplerini dinleyip not alıyor. Makam odasının kapısını ardına kadar vatandaşlara açan Başkan Ekinci, vatandaşları dinleyerek anında birim müdürlerine iletiyor. Seçildiği günden beri vatandaş ile iç içe olan, halkın sorunlarını birinci ağızdan dinleyen Başkan Ekinci, ürettiği ve hayata geçirdiği çözümlerle de vatandaşın gönlünde taht kurdu. Randevusuz ve beklemeksizin belediye başkanına sorunlarını anlatan vatandaşlar ise uygulamadan oldukça memnun kaldıklarını belirtti.

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