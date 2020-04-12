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Vatandaşlardan sokağa çıkma uygulamasındaki polislere çay

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle görev yapan polislere çay ikram etti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle görev yapan polislere çay ikram etti.


Sokağa çıkma yasağının uygulandığı yerlerden biri olan Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde vatandaşlar gece nöbet tutan polisleri unutmadı. Apartmanın balkonundan bakarken Meydan Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde nöbet tutan polisleri gören Mehmet Öztürk isimli vatandaş, çay yaptırıp kendilerine götürdü. Kaldırımın üzerinde çayı bardaklara dolduran vatandaş, polislere ikram etti. Polisler vatandaşın bu hareketi karşısında çok mutlu olduklarını belirtirken, Öztürk ise polisin bu zor görevinde yanlarında olmak istedikleri için ellerinden gelen en güzel şeyi yapmaya çalıştıklarını belirtti.

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