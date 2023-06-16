Vatandaşları canından bezdiren hırsızlara operasyon

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kablo hırsızlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 13 kişi tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde internet ve su kuyularına ait trafolarda hırsızlık olaylarının artması üzerine, Siverek İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çalışma başlattı. Yapılan istihbarı ve yakın takip çalışmaları sonucu hırsızlığı gerçekleştiren çete üyeleri tespit edildi. Jandarma ekiplerince çete üyelerinin kaldıkları adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.