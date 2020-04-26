Vefa grupları gece gündüz görevde

Ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda paketleri dağıtımını tamamlayan Vefa Sosyal Destek Grupları, gün içinde olduğu gibi sahur vaktinde de vatandaşların yanında oldu. Şanlıurfa Valiliği koordinesinde tüm kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, talep eden vatandaşların ekmeklerini sahur vaktinde de evlerine ulaştırıyor.

Şanlıurfa'da vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ulaşabildikleri Vefa Sosyal Destek Grupları, il genelinde günde yaklaşık bin kişiye hizmet veriyor.