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Vefa sosyal destek grupları bin 300 kişiye ulaştı

Korona virüs sürecinde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla, Şanlıurfa Valiliği koordinesinde 13 Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan vefa sosyal destek grupları, son 24 saatte bin 300 vatandaşın yardımına koştu.


Evlerinden çıkamayıp, ihtiyaçları için kendilerini bekleyen birileri olduğu gerçeğinden hareketle, mesai mefhumu gözetmeden hizmetlerine devam eden vefa sosyal destek grubu çalışanları, 732 vatandaşın gıda alışverişini yaparak evlerine teslim etti. İhtiyaç sahiplerine verilen gıda kolilerini de evlere ulaştıran ekipler, 57 vatandaşın maaşlarını da evde teslim etti. Sağlık sorunları bulunan 2 vatandaşa evde sağlık hizmeti sağlayan ekipler, 503 vatandaşa da diğer konularda yardımcı oldu.


Ramazan ayı nedeniyle vatandaşların ekmek taleplerini gece de temin eden çalışanlar, sokağa çıkma yasağı uygulaması süresince de görev yapmaya devam ediyor. Vefa sosyal destek gruplarına, ilçe belediyeleri de malzeme, araç gereç, gıda kolisi ve personel desteği ile katkı sunuyor.


İhtiyaçlarını temin için kimsesi bulunmayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezini arayarak vefa sosyal destek gruplarına ulaşabiliyor.

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