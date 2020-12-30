Vergi borcu yapılandırma süresi uzatıldı

Karaköprü Belediyesi 7256 sayılı, 'bazı alacakların yeniden yapılandırılması' kanunu kapsamında yapılacak olan vergi yapılandırması ile vatandaşlar belediyeye olan ve biriken borçlarını yapılandırma süresinin 31 Aralık tarihinden 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldığını açıkladı.

213 Sayılı Kanun kapsamına giren 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait, beyana dayanan vergiler olan emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan reklam vergisi, kira ve ecrimisil vergisi bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, 2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden önce tahakkuk eden vergiler bu kapsama giriyor. Karaköprü Belediyesi Emlak ve İştirakler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre vatandaşlar daha önce 31 Aralık 2020 tarihine kadar bu yapılandırma fırsatından yararlanabileceğini ancak yapılan tarih değişikliğiyle bu sürenin 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldığını açıkladı. Borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar 31 Ocak 2021 tarihine kadar Karaköprü Belediyesi ana binasında bulunan tahsilat veznelerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.