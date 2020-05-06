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Veterinerin darp edildiği iddiası

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi kırsalında hayvanlara aşı yapıp küpe takan bir veterinerin darp edildiği iddia edildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi kırsalında hayvanlara aşı yapıp küpe takan bir veterinerin darp edildiği iddia edildi.


Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Büyük Görümlü kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre Viranşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde veteriner hekim olarak görev yapan İsa S., hayvanlara küpe takıp aşılama yaparken mahalleden bir grup ile bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan görevli veteriner, yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan veteriner tedavi altına alındı.


Hastanede 3 günlük iş göremezlik raporu verilen veteriner, karşı taraftan şikayetçi oldu.

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