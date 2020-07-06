Viranşehir Belediyesi 32 yeni aracını halka tanıttı

Viranşehir Belediyesi tarafından 3 yılığına kiralanan 20 damperli kamyon, 2 toprak silindiri, 2 paletli ekskavatör, 2 kazıcı yükleyici kepçe, 1 çekici tır,1 ibadethane temizleme aracı, 1 grayder,1 elektrikli kamyonet, 1 çok amaçlı otomobil ve 1 binek araçtan oluşan toplam 32 araç düzenlenen şehir turuyla ilçe halkına tanıtıldı.

Şırnak Mahallesindeki belediyeye ait şantiyede düzenlenen araç tanıtım programına, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ragıp Yıldırım, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda belediye personeli katıldı. Başkan Salih Ekinci, tanıtım programından önce araçları tek tek inceledikten sonra, birim yetkililerinden bilgi aldı.

Tanıtım programında konuşan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, kiralanan araçlarla araç filolarını daha da güçlendirdiklerini belirterek, yeni araçlarla birlikte ilçede hizmet seferberliği başlatacaklarını söyledi.

Koltuğa oturmaya değil, millete hizmetkar olmaya geldiğini yineleyen Başkan Ekinci, ilçenin geniş bir yol ağı olduğuna dikkat çekerek, tüm mahallelere eşit mesafede hizmet götürmek için hizmet atağının startını verdiklerini keydetti. Kiralanan araçların Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacağını ifade eden Başkan Ekinci, araçların ilçe halkına hayırlı ve uğurlu olmasını dileğinde bulundu.

Yapılan konuşmanın ardından 32 araçtan oluşan araç konvoyu, düzenlenen şehir turu ile ilçe halkına tanıtıldı.