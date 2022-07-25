Viranşehir Belediyesi ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor

Viranşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yaz sıcaklıklarının devam ettiği bu günlerde, vatandaşların daha rahat vakit geçirmesini sağlamak ve sivrisineklerin verdiği rahatsızlıkları azaltmak için kent genelinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Her gün yapılan ilaçlama ile ilçenin tüm bölgeleri sinek ve haşereden bertaraf ediliyor. Vatandaşların sağlığını tehlikeye atmayacak düzeyde hazırlanan ilaçlama sezon sonuna kadar devam edeceği kaydedildi. Her gün yapılan ilaçlama çalışmaları ile daha rahat bir yaz geçirdiklerini belirten Vatandaşlar, ilaçlama çalışmalarından dolayı duydukları memnuniyeti ifade ederek, Belediye Başkanı Salih Ekinci ve ekibine teşekkür etti.