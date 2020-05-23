İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Viranşehir Belediyesi'nden bayram temizliği

Viranşehir Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bayram öncesi ana caddelerde yıkama ve dezenfekte çalışması yapıldı.


Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, Ceylanpınar, Derik, Karacadağ ve Eski Urfa Caddesi'ni tazyikli ve deterjanlı suyla yıkayıp dezenfekte etti. Ekipler, çamaşır suyu, ilaç ve köpük karışımından hazırlanan solüsyonla 4 ana caddeyi baştan aşağı yıkayarak, tertemiz hale getirdi.


Viranşehir Belediyesinin korona virüse karşı toplum sağlığını korumaya yönelik temizlik, yıkama ve dezenfekte çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.