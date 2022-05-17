Viranşehir Belediyesinden duyarlılık örneği

Oluşturduğu hizmet profili çerçevesinde sosyal konulara da ağırlık veren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, günümüz tüketim çağında israfın önlenmesi ve bu konuda bilinç oluşturulmasını önemsiyor. “Ekmek Nimettir Çöpe Atılmaz” sloganıyla devam eden proje ile vatandaşlar bayat ekmeklerini çöpe atmak yerine bayat ekmek kutularına bırakarak barınaktaki hayvanlara ulaştırılacak.

İsrafın önlenmesinin yanı sıra gelişigüzel atılan ekmeklerin sağlıksız ortamlara sebep olması ve çevrede oluşan görüntü kirliliğinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen proje dahilinde bugüne kadar 50 adet bayat ekmek toplama kutusu talepler doğrultusunda uygun görülen yerlere yerleştirildi.

“Bayat ekmekler çöpe değil, kutuya”

Bu proje ile kaynakların gereksiz yere tüketilmesinin önlenmesi ve ekonomik değerin çöpe gitmemesi için bir farkındalık oluşturduklarını belirten Başkan Ekinci, projenin olumlu sonuçlar doğurmasının da kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Bu uygulama israfın önüne geçme konusunda önemli bir çalışmadır. Kutulara bırakılan bayat ekmekler, ekiplerimiz tarafından düzenli bir şekilde takibi yapılmaktadır. Yapılan denetimlerde de sokaklarda kaldırım, duvar üstü ve konteynır kenarlarına atılan bayat ekmek miktarında ise gözle görülür bir azalmanın olduğu tespit edilmiştir. Bu konuya duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” dedi.

Tekstil atıkları geri dönüşüme kazandırılıyor

Viranşehir Belediyesi, şehrin ayrı noktalarına tekstil atıkları toplama kutuları yerleştirdi. İhtiyaç ve talebe göre artacak olan bu kutularda atık ve deforme olmuş tekstil ürünlerini toplayarak geri dönüşüm tesislerinde hammadde olarak kullanılmasına imkan sağlayacak.