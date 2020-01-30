Viranşehir Belediyesi'nden ilaçlama çalışması

Belediye Sağlık Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan bahar ayları öncesi kentte toplum sağlığını tehdit eden karasinek ve sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama çalışması başlattı.

Ekipler tarafından, yaz aylarının başlıca sorunlarından olan sinek ve haşerelere karşı şehir merkezi ve Kırsal Mahallelerde su birikintileri, bataklık, çöp alanları, kanallar, fosseptik çukurları ve gübrelik alanlarda holder ve sırt pompaları ile etkin bir şekilde ilaçlama yapılıyor. Yapılan ilaçlamada biyolojik ilaçlar kullanılarak larvaların tamamen yok edilmesi hedeflenirken, diğer canlıların ilaçlamalardan etkilenmemesi sağlanıyor. Temiz şehir algısına yakışır bir şekilde ilaçlama çalışması başlattıklarını ifade eden Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, “İlçemizin her noktasında hijyen ve temizliği sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek adına gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızdan biride larva ilaçlaması. Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte sivrisinek ve haşerelere karşı halk sağlığının korunması, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve birçok bulaşıcı hastalığı kontrol altına almak amacıyla veteriner hekimimiz gözetiminde hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.