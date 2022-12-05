Viranşehir Belediyespor Malatya'dan 3 puanla döndü

BAL Liginde mücadele eden Viranşehir Belediyespor, deplasmanda Malatya temsilcisi Arapgirspor'u her iki yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2.Grupta mücadele eden Viranşehir Belediyespor, ligin 10.haftasında deplasmanda Arapgirspor'a konuk oldu. Arapgir ile stadında oynanan maçın ilk yarsında üstün bir oyun sergileyen Viranşehir Belediyespor, karşılaşmanın henüz 3.dakikasında Muhammed Faruk Çiçek'in attığı golle 1-0 öne geçti. Zevkli ve çekişmeli geçen maçın ilk yarısında başka gol olmayınca misafir ekip Viranşehir Belediyesspor soyunma odasına 1-0 önde gitti. Maçın ikinci devresinde de üstün oynan taraf Viranşehir Belediyespor, müsabakanın 78. dakikasında Orhan Pala'yla bulduğu golle farkı ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka konuk ekip Viranşehir Belediyespor'un 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı. Maştan sonra açıklamalarda bulunan Viranşehir Belediyespor Teknik Direktörü Seyithan Özdaş, Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, mücadeleden ve oynanan oyundan dolayı takımını tebrik etti.

Takımın her geçen gün daha iyiye gittiğine vurgu yapan Seyithan Özdaş, Viranşehir Belediyespor'u hak ettiği yere taşımak için var güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, hedeflerinin ligin ilk yarısında kalan 3 maçı da kazanmak olduğunu söyledi. Özdaş, alınan galibiyet ve 3 puanı başta Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci olmak üzere tüm Viranşehir halkına armağan ettiğini kaydetti.