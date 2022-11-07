Viranşehir Belediyespor rakibini eli boş gönderdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grupta mücadele eden Viranşehir Belediyespor, ligin 6. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde Malatya İdmanyurduspor'u konuk etti. Yeni ilçe stadında oynanan maçı, İlçe Kaymakamı Önder Çengel, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin, İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda taraftar izledi. Hafta içerisinde anlaştığı yeni hocasıyla maça mutlak galibiyet parolası ile çıkan Viranşehir Belediyespor, taraftar desteğini de arkasına alarak maça hızlı başladı. Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında Recep Çoban'ın attığı golle 1-0 öne geçen Viranşehir Belediyespor, aradığı golden sonra da baskılı oyununu sürdürdü. Ev sahibi ekip, aradığı 2. golü bulamayınca karşılaşmanın ilk yarısı Viranşehir Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti. Maçın ikinci yarısında da üstün oynan Viranşehir Belediyespor, müsabakanın 48. dakikasında Faruk Çiçek ile farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmayınca müsabaka ev sahibi ekibin 2-0 galibiyeti ile sonuçlandı. Maştan sonra açıklamalarda bulunan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, teknik ekip ve futbolcuları tebrik ettiğini belirterek, yeni hocayla başlayan galibiyet serisinin devam etmesi dileğinde bulundu. Alınan galibiyetten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Salih Ekinci, takıma kalan maçlarda başarılar diledi. Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Süleyman Çelik ise hafta içerisinde yapılan hoca değişikliğinin takıma olumlu yansıdığını söyledi. Galibiyetten dolayı teknik ekip ve futbolcuları tebrik ettiğini belirten Başkan Çelik, galibiyet serisinin devam edeceğine inandığını kaydetti. Viranşehir Belediyespor'un çiçeği burnundaki Teknik Direktörü Seyithan Özdaş da güzel bir oyunla hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, gün gittikçe takımın daha da iyi olacağını söyledi. Takımdan büyük beklentilerin farkında olduğunu sözlerine ekleyen Özdaş, Viranşehir Belediyespor'u hak ettiği yere çıkarmak için çok çalışmaları gerektiğinin altını çizdi. Galibiyet serilerine devam etmek istediklerini söyleyen Özdaş, deplasmanda oynayacakları 12 Bingölspor maçında iyi bir sonuç almanı hedeflediklerini kaydetti.

Alınan galibiyetle puanını 7'ye çıkaran Viranşehir Belediyespor, önümüzdeki hafta 12 Bingölspor'a konuk olacak.