Viranşehir Belediyespor sezona 3 puanla başladı

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Viranşehir Belediyespor, Adıyaman İmamağaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, sezona 3 puanla başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 3. Bölge 1. Grupta mücadele veren Viranşehir Belediyespor, deplasmanda Adıyaman İmamoğluspor ile Mansur Yardımcı Stadında karşılaştı. Rakibi karşısında maç boyunca üstün bir oyun ortaya koyan Viranşehir Belediyespor, 90. dakikada Vedat Taşdemir'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Maça hızlı başlayan konuk Viranşehir Belediyespor, ilk yarıda bulduğu çok sayıda gol pozisyonlarını değerlendirmeyince karşılaşmanın ilk devresi golsüz berabere bitti.

Müsabakanın ikinci yarısında da üstün oynayan Viranşehir Belediyespor, aradığı golü bulmak için rakip kaleyi adeta ablukaya aldı. Sağlı sollu geliştirilen ataklarda gol arayan misafir ekip Viranşehir Belediyespor, aradığı golü 90.dakikada Vedat Taşdemir'le buldu.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nurettin Karakış, galibiyeti hak ettiklerini belirterek, alınan sonuç ve oynanan oyundan dolayı teknik heyeti ve futbolcuları tebrik etti.

Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Karakış, “Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden futbol takımımız yeni yönetim ve yeni teknik heyeti ile bu sezon için daha güçlü ve ayakları yere basan bir takım oluşturmak hedefi ile yola çıktık. Geçen sezon bizim için hiçte iyi geçmedi. Kötü bir sezon geçirdik. Geçen sezondan hem ders alarak hem de Belediye Başkanımız Salih Ekinci'nin büyük destekleri ile daha iddialı bir takım kurmuş bulunmaktayız. Kurmuş olduğumuz takımı bu zorlu yolda değerli Viranşehirlilerin destekleri ile daha güzel yarınlara ulaşmak hedefindeyiz” dedi.

Sezonun ilk haftasını bay geçen Viranşehir Belediyespor'un deplasmanda İmamağaspor'u 1-0 yenmesi ilçede sevinçle karşılandı. Viranşehir Belediyespor, sezonun ikinci maçında kendi sahasında lig lideri Arguvan Belediyespor'u konuk edecek.