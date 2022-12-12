Viranşehir Belediyespor'dan dört dörtlük galibiyet

BAL liginde mücadele eden Viranşehir Belediyespor, Elazığ temsilcisi Fırat Üniversitesi Gençlik spor'u 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Viranşehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde Fırat Üniversitesi Gençlikspor'u konuk etti. İlçe stadında oynanan maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Maça mutlak galibiyet parolası ile çıkan Viranşehir Belediyespor, taraftar desteğini de arkasına alarak maça hızlı başladı. Ev sahibi takım, karşılaşmanın 28. dakikasında Yusuf Oyit'in attığı golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 39.dakikasında konuk ekipten Yusufhan Işık kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Rakibin eksik kalmasını fırsat bilen ev sahibi Viranşehir Belediyespor, farkı artırmak için ataklarını daha da sıklaştırdı. Rakip kaleyi adeta ablukaya alan Viranşehir Belediyespor, çok sayıda gol pozisyonundan yararlanamayınca soyunma odasına 1-0 önde gitti. Maçın ikinci devresinde de üstün oynayan Viranşehir Belediyespor, karşılaşmanın İkinci devresine golle başladı. Müsabakanın 46.dakikasında sahneye çıkan Yusuf Oyit, hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü atarak durumu 2-0 yaptı. Golden sonra farkı artırmaya çalışan ev sahibi ekip, maçın 57.dakikasına Recep Çoban ve 87.dakikada Abdülkadir Özdemir'in attığı gollerle durumu 4-0 yaptı. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Viranşehir Belediyespor rakibi 4-0 mağlup ederek, galibiyet serisini iki maça çıkardı.

Karılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kulüp Başkanı Süleyman Çelik, alınan galibiyetten dolayı teknik heyet ve futbolcuları tebrik ettiğini söyledi. Yaptıkları hoca değişikliğinin takıma olumlu yansıdığını belirten Başkan Çelik, galibiyet serisini iki maça çıkarmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kalan iki maçı da kazanıp devreyi en iyi şekilde bitirmeyi düşündüklerini söyleyen Başkan Çelik, yakaladıklarını bu çıkışı ligin ikinci devresinde de sürdürmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Viranşehir Belediyespor Teknik Direktörü Seyithan Özdaş ise, maça çok iyi hazırlandıklarını ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirterek, oynanan oyundan ve alınan 3 puandan dolayı futbolcularını tebrik etti. Üst üste alınan iki galibiyetten dolayı iyi bir çıkış yakaladıklarını ifade eden Özdaş, çıkışlarını ligin ilk devresinde kalan iki maçta da sürdürmek istediklerini söyledi.

Alınan galibiyetle puanını 17'ye çıkaran Viranşehir Belediyespor, önümüzdeki hafta deplasmanda Kahramanmaraş temsilcisi Elbistanspor'a konuk olacak.