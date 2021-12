Viranşehir Belediyespor'un zirve inadı

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyonluk mücadelesi veren Viranşehir Belediyespor, deplasmanda Pütürge Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi.

BAL Ligi 3.Bölge 1.Grupta Lig'in 8. Haftasında Pütürge Belediyespor, Viranşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Pütürge İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı Viranşehir Belediyespor uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazanarak ligde zirve yolunda önemli bir 3 puan aldı. Maça mutlak galibiyet parolası ile başlayan Viranşehir Belediyespor, girdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamayınca maçın ilk devresi 0-0 sona erdi. İkinci yarıda da üstün oynayan konuk Viranşehir Belediyespor, aradığı golü 90+5'te Sercan Tunç'la buldu. Maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdıran Viranşehir Belediyespor, puanını 16'a çıkarıp, lider Arguvan Belediyespor'un 2 puan gerisinde 2. sıraya yükseldi. Maçın ardından soyuna odasına inen Viranşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Nurettin Karakış, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti.

Şampiyonluk yolunda deplasmanda alınan galibiyetin önemine değinen Başkan Karakış, “Grubumuz gerçekten zor bir grup. Kolay maç yok. Her takım her takımı yenebilir. Farklı kazanacağımız bir maçta mağlupta olabilirdik. Olsun önemli olan 3 puandı. Kazandığımız için çok mutluyum. Bundan sonra bizim için her maç final niteliğindedir. Önümüzdeki hafta kendi sahamızda ligin güçlü ekiplerinden Malatya İdmanyurduspor'u ağırlayacağız. Bu önemli maçta taraftarlarımızın 90 dakika takımlarını desteklemeye davet ediyorum. Hedefimiz bu maçta da galip gelip devreyi en iyi şekilde kapatmaktır” diye konuştu.

Alınan galibiyetle puanını 16'ya çıkarıp, 2. sıraya yerleşen Viranşehir Belediyespor, haftaya Malatya İdmanyurduspor'u misafir edecek.