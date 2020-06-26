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Viranşehir de Sınav öncesi okullar dezenfekte edildi

Viranşehir Belediyesi, 27 28 Haziran Cumartesi pazar günleri YKS Sınavların yapılacak yüksek kurumlar Sınavı (YKS) öncesinde ilçede sınav yapılacak okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını gerçekleştirdi.


Ülkemizde ilk korona virüs vakası görülmesinin hemen ardından Viranşehir Belediyesi Viranşehir'in her noktasında dezenfekte çalışmalarına başlamıştı. Sınav öncesinde belirlenen okullarda dezenfekte ekipleri tek tek çalışma gerçekleştirdi. Eğitim kurumlarındaki bina giriş ve çıkışları, sınıf kapı kolları, masa ve sıralar ile okul koridorları dezenfekte edildi. LGS, ardından ise YKS sınavları öncesi Viranşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar başladı.


Ekinci, “Sevgili öğrenciler, daha önce hiç yaşanmamış sıkıntılı günleri aştınız. Bundan sonra da her zorluğa her engeli aşağınızı biliyor, başarılı olacağınıza inanıyorum. Katılacağınız tüm sınavlarda hepinize başarılar diliyorum” dedi


Viranşehir belediye başkan yardımcısı Mehmet Ragıp yıldırım ve Viranşehir belediye sağlık müdürü Mahmut çetin ile Birlikte dezenfekte çalışması yapılana okulları yerinde inceledi.

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