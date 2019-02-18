Viranşehir folklorde il birincisi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi folklor ekibi alışıla gelen il birinciliği başarısını her yıl olduğu gibi yeniledi.

Şanlıurfa'da merkez ve ilçe folklor ekipleri arasında yapılan yarışmada Hadi Kutlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi folklor ekibi il şampiyonu oldu.

Ayrıca yarışmacılar Şanlıurfa genelinde okullar arası halk oyunları yarışmalarında elde ettiği dereceyle Türkiye şampiyonasında Şanlıurfa'yı temsil etmeye hak kazandı.

Şampiyon ekibin hocası Seyit Ateş, ilçeye döner dönmez ekibiyle beraber ilçe kaymakamı Ömer Dereci'yi ve İlçe Milli Eğitim Müdür Sinan Ateş'i ziyaret ettiler.

Kaymakam Ömer Derec ise, ekibi elde ettikleri başarıdan ötürü tebrik ederek şampiyonluklarının çok önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye şampiyonasında da başarı beklediğini dile getirdi.

Şampiyon ekip sonrasında okul müdürleriyle bir araya geldi. Okul Müdürü Sedat Gören ise,“Örf ve kültürümüzü temsil eden halk oyunları dalında elde ettiğimiz başarı Viranşehir Tarihi'ne bir ilk olarak geçmiş oldu. Çünkü Kültürel bir aktivite olan halk oyunları aynı zamanda halkımızın yöresel birikimlerini de temsil ediyor. Bu anlamda halk oyunları dalında her yıl olduğu gibi bu yılda Viranşehir'e birincilik getirmiş olduk. Bu başarı disiplinli çalışma ve büyük bir emeğin sonunda elde edilebilecek bir başarıdır. Öğrencilerime bu sevinci Viranşehir halkına yaşattıklarını için tebrik ediyor ve kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.