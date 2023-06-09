Viranşehir genelindeki parklarda ilaçlama çalışması sürüyor

Halk sağlığına yönelik yoğun bir tempoda çalışan Viranşehir Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki parklarda da ilaçlama çalışmalarını aksatmıyor. Ekipler, çalışmalar çerçevesinde yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı park ve bahçelerde sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ilaçların kullanıldığı ilaçlama çalışmalarıyla haşerelerin vatandaşları rahatsız etmemeleri hedefleniyor. Gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarından dolayı memnuniyetini belirten vatandaşlar da Viranşehir Belediyesi'ne toplum sağlığına yönelik çalışmalarından dolayı teşekkürlerini iletiyor.