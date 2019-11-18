Viranşehir kanalizasyon projesini tamamladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Viranşehir'de yaşanan alt yapı sorunlarına yönelik 21 milyon 500 bin lira değerindeki 34 bin metrelik kollektör hattı çalışmasını tamamladı.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa kent merkezi, ve tüm ilçe ile bunlara bağlı kırsal mahallelerde alt yapı eksikliklerini gidermek için planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. ŞUSKİ, Şanlıurfa'nın tümünde olduğu gibi Viranşehir'de de altyapı yatırımlarını gerçekleştirerek merkez mahallelerle birlikte uyguladığı kanalizasyon, içme suyu ve yağmur suyu drenaj çalışmaları ile vatandaşın takdirini kazandı. Alt yapı atılımı anlamında Viranşehir ilçesi kanalizasyon şebekesi ana kollektör hattı projesi kapsamında 21 milyon 500 bin liralık yatırım bedeli ile yürütülen çalışmalar sorunsuz bir şekilde bitirilerek ilçe halkının hizmetine sunuldu.

ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, alt yapı anlamında ilçenin kanalizasyon eksikliğini gidermek üzere hazırlanan proje ile Viranşehir'de yıllardır kanalizasyon hattı eksik olan birçok mahalle bu proje ile alt yapıya kavuşmuş oldu. Yapımı başlanan ve kısa bir sürede bitirilen Viranşehir İlçesi Kanalizasyon Şebekesi Ana Kollektör Hattı çalışmaları kapsamında ekipler sahada iş makineleri ve teknik personellerle birlikte hızlı bir şekilde çalışarak projenin bir an önce bitmesi için uygulamalarını aralıksız sürdürdü. Böylelikle ŞUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 21 milyon 500 bin liralık yatırım bedelli olan proje için ekipler toplamda 34 bin metre kollektör hattı döşedi. Ayrıca projeye ek olarak döşenen, Viranşehir İlçesindeki yeni yerleşime açılan mahallelerde eksik görülen kanalizasyon hat bağlantı çalışması da yapılarak ana kollektör hattına bağlandı.