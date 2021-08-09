Viranşehir kırsalında asfalt çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşların kışın çamurdan yazın ise tozdan etkilenmemeleri için Viranşehir ilçesi kırsalında alt yapısını tamamladığı yollarda sathi asfalt çalışmalarına ağırlık verdi. İlçeye bağlı kırsal mahalle yollarında yürütülen asfalt çalışmalarından ötürü mahalle sakinlerinden tam not alan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yaz ayı içerisinde plan ve program dahilinde yolu asfaltlanmamış kırsal mahalle kalmayacak şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Mahallelerinde yapılan stabilize yol yapım çalışmaları ve asfalt çalışmalarından ötürü Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve büyükşehir ekiplerine teşekkür eden vatandaşlar, yaz aylarında yaşadıkları toz sorununun artık geride kaldığını, kış aylarında ise yollarının çamur olması nedeniyle yolu kullanmakta zorluk çektiklerini belirterek yapılan çalışmalarla bu sorunun ortadan kalktığını söylediler.

13 ilçeye eşit hizmet anlayışıyla ilçelerdeki çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni açılan yollarda bakım ve onarım işlemleri yaparken alt yapısı tamamlanan yolları da sırasıyla sathi asfaltla buluşturarak vatandaşların yaşam standartlarını yükseltiyor.