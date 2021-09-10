Viranşehir kırsalında asfalt çalışması

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, beraberindeki Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi heyeti ile Oğlakçı, Zok, İncirli Zigreş, Eser ve 18 kırsal mahallenin kullandığı grup yolunda başlattıkları asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Burada birim yetkililerinden bilgi alan Ekinci, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yapılan alt ve üst yapı çalışmalarının son sürat devam ettiğini belirtti.

Tüm gayretlerinin vatandaşlarının memnuniyetini sağlamak olduğunu belirten Ekinci, “Yol medeniyettir' anlayışından hareket ederek hiçbir köyü , hiçbir köyümüzden ayırt etmeden her yere hizmet götürüyoruz” ifadelerini kullandı.